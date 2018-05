ESCLUSIVA TMW - Benevento, Zironelli primo nome se va via De Zerbi

© foto di Valeria Debbia

Futuro da scrivere per Roberto De Zerbi sulla panchina del Benevento. L’allenatore piace allo Spezia in vista della prossima stagione, un’idea che può prendere corpo nelle prossime settimane. Intanto il Benevento dopo la prossima partita avrà le idee più chiare sul futuro del suo allenatore. Se non dovesse rimanere, il primo nome per la sostituzione sarebbe quello di Mauro Zironelli del Mestre. Lavori in corso a Benevento, se parte De Zerbi può arrivare Zironelli...