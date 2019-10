ESCLUSIVA TMW - Beretta: "L'Inter può tenere il passo della Juventus"

Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Mario Beretta, ex allenatore tra le altre di Parma, Siena, Chievo e Torino fra le altre, è stato intervistato da TMW a margine del Festival dello Sport a Trento:

Cosa ha detto il campionato fino ad oggi? "La Juventus è sempre forte, ma l'Inter può tenere il passo, visto che ha rinforzato la squadra ed ha preso un grande allenatore. Sulla carta anche il Napoli può farcela, anche se ultimamente ha avuto un po' di difficoltà. Il periodo della squadra di Ancelotti? Da fuori non è facile capire le motivazioni, forse gli azzurri hanno subito qualche gol di troppo, ma siamo solo all'inizio e ci sono dei meccanismi che vanno ancora messi a punto".

Il Cagliari? "Il club sardo ha fatto fatto una campagna acquisti di altissimo livello, ha un'ottima squadra e stanno facendo bene. Con l'organico al completo potranno fare un campionato di livello. Pavoletti e Simeone insieme? Secondo me sì, Maran è molto bravo, ci penserà lui".

Il momento del Milan? "È una situazione confusionaria, mi dispiace per Giampaolo, è un ottimo allenatore. Non era facile per nessuno. L'ideale sarebbe sempre giocare bene e vincere, non è novità. È chiaro che in certe situazioni complicate è importante iniziare a portare a casa qualche punto".