© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter, Icardi e non solo. Se ne parla a TMW con Roberto Bergamaschi, ala cresciuta nei nerazzurri con cui poi ha giocato nella stagione 1982-83. Si parte parlando di Maurito, anche in considerazione del fatto che Spalletti ha spiegato che d'ora in poi risponderà solo alle domande su coloro che sono a disposizione. "A questo punto forse è meglio che se ne vada - dice a Tuttomercatoweb.com - si è rotto qualcosa nello spogliatoio e sarebbe difficile ricucire. E poi c'è sempre di mezzo Wanda Nara..."

Meglio un addio all'Inter per ripartire, sia da una parte che dall'altra.

"Sì, alla fine è la soluzione migliore. In generale comunque credo che dal punto di vista della gestione della situazione si potesse fare diversamente. E' chiaro che se ti viene tolta la fascia tutti se ne accorgono, ma non è questo il punto. Era meglio magari fare poca pubblicità e risolvere tutto con Spalletti e quei giocatori che sono in rotta con lui. Come succede credo alla Juve quando ci sono problemi di questo genere. L'Inter non è nuova a questo tipo di situazioni: ho sentito che anche Moratti ha detto che avrebbe preferito che ci fosse stata meno pubblicità a questa vicenda ma in realtà succedevano anche con lui, a volte anche di più".