ESCLUSIVA TMW - Berni: "Del Milan il miglior mercato. Viola, peccato Badelj"

Fabrizio Berni, ex difensore di Fiorentina, Perugia e Genoa, ha parlato ieri a margine del torneo di tennis giocato a Castiglioncello tra giornalisti ed ex calciatori. Tra i temi toccati la sfida tra Higuain e Milik domani in Napoli-Milan: "Per me è più forte Higuain. Lo considero tra i 5-6 attaccanti più forti d'Europa. Sa fare tutto. Milik è un buon centravanti ma esclusivamente un realizzatore. Complessivamente il Milan è il club che ha operato meglio sul mercato. Anche la Juve ha fatto un affare perché ha recuperato un centrale di gran qualità con l'intento di vincere la Champions. Se però nei prossimi due anni non vince la Champions l'affare Ronaldo sarà negativo"

Da ex viola che Fiorentina immagina?

"Positivo il mantenimento dei difensori, la conferma di Chiesa e Simeone destinati a crescere. Mi dispiace per la perdita di Badelj, giocatore a metà campo di maggior tecnica e ragionamento. Pjaca? Ha fatto vedere grandi qualità però è reduce da un grave infortunio e il punto interrogativo è il recupero fisico. Spero che si riprenda e sia nella piena efficenza perchè negli ultimi anni di grandi giocatori con acciacchi veri ce ne sono già stati a Firenze"

