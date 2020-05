esclusiva Berni: "Simoni, un signore che sapeva farsi valere. E con me ebbe ragione"

La carriera di Gigi Simoni come allenatore iniziò negli anni Settanta e Fabrizio Berni che faceva parte del Genoa di quel periodo ricorda così il tecnico scomparso oggi ad 81 anni: "Feci in tempo anche a giocarci contro - racconta intervenendo al TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com - poi lo ritrovai da allenatore ed era un ottimo professionista, con buonsenso, garbo, equilibrio. Aveva signorilità nell'approccio con tutti senza però mai perdere di autorevolezza con nessuno all'interno dello spogliatoio. L'ho visto fare delle vere e proprie reprimende a calciatori di spicco come Pruzzo. Era uno che sapeva gestire il comando. Nei miei confronti aveva stima sia come calciatore che come uomo".

Che cosa ricorda in particolare?

"Si giocava contro il Vicenza e io dovevo controllare Paolo Rossi. Il libero era Onofri: due lenti e macchinosi contro una freccia come Rossi. Facemmo una figura meschina e il Genoa perse 2-0. Al ritorno Simoni venne da me e mi disse: 'Sappiamo tutti e due cosa è successo all'andata ma siccome io ho fiducia in te, se te la senti non ho nessuna difficoltà a farti controllare ancora Rossi'. Non mi tirai indietro, pareggiammo 0-0 e feci una bella partita. Ebbe ragione Simoni. Giocando in campo stretto, in spazi più raccolti contava sulla mia affidabilità".