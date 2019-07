ESCLUSIVA TMW - Berni: "Via Chiesa per una bella cifra. Servono 4-5 colpi"

"E' chiaro che il mercato della Fiorentina è bloccato dalla situazione legata a Chiesa". Fabrizio Berni, ex difensore di Vicenza e Fiorentina tra le altre, si aspetta i primi colpi dei viola ma sul caso del giovane talento gigliato non ha dubbi. "Se il club incamera una cifra importante - dice a TMW - può poi utilizzarla per comprare una serie di giocatori. Ne servono tanti. Personalmente non sono d'accordo di voler tenere Chiesa a tutti i costi come ha fatto finora Commisso anche per ragioni di politica aziendale. Anche perché se non è questo, il prossimo anno Chiesa andrà via e allora perchè non cederlo adesso per una cifra congrua e ricostruire la squadra?"

Che cosa serve per la Fiorentina?

"Una punta che abbia un rendimento superiore a Simeone e poi ricostruire totalmente il centrocampo. Veretout mi piaceva molto, indipendentemente da come è finita l'ultima stagione. Per me è un bel giocatore e credo che 18-19 milioni siano pochi rispetto al valore del calciatore. E' una perdita gravissima".

Insomma, quattro acquisti?

"Come minimo. Ripeto, se va via Chiesa e i soldi vengono reinvestiti non mi strappo i capelli".

A sensazione che campionato sarà per la Fiorentina?

"Ad oggi la squadra non è compiuta e non mi sento di dare un giudizio. Mi basta che Commisso faccia stare la Fiorentina nella parte sinistra della classifica".

Le piace la nuova proprietà?

"Ha avuto il merito di ricreare un bell'ambiente. Ora però al di là dei sorrisi e degli show in America è il momento degli acquisti".

Pradè le piace?

"Sì e con Macia fece ottime cose nella precedente esperienza. Mi aspetto qualche pesca miracolosa come fece con Gonzalo e Borja Valero che si rivelarono ad un prezzo giusto ottimi acquisti"