ESCLUSIVA TMW - Berni: "Viola, la vedo nera. Ora basta con i Norgaard di turno"

"Bilancio ampiamente negativo, ma non ci voleva un'aquila per capire già ad inizio anno che questa Fiorentina valeva tra il settimo e il decimo posto. Adesso siamo al decimo posto e con un distacco da chi sta avanti molto più ampio di quel che si poteva ipotizzare". Parla così a Tuttomercatoweb.com Fabrizio Berni, ex difensore viola capace di analisi profonde e senza peli sulla lingua. "Il bilancio è negativo anche a livello economico considerato che il segno più è diventato meno. Non sono soddisfatti i tifosi ma credo che non sia contenta neanche la proprietà. Il club tiene Corvino perché è funzionale al suo progetto di comprare e vendere senza mettere mano alla tasca. Corvino è un formidabile venditore ma quando si ha la responsabilità di una squadra bisogna fare affari per non depauperare il valore tecnico della squadra stessa. In questi anni la Fiorentina è sempre peggiorata e oggi ha fatto peggio di quel preventivavo. In questi anni sono arrivati giocatori a cifre importanti: Saponara e Simeone che non hanno reso ma anche giocatori modesti. A centrocampo, tolto Veretout è di una povertà tecnica assoluta. Mi chiedo: ma come si fa a prendere Norgaard? Un giocatore basico, elementare, che si caratterizza per i passaggi di piatto e non fa una percussione..."

Per il futuro che farebbe?

"Ho sempre sostenuto che Pioli fosse un allenatore normale, di buon senso, equilibrato e magari senza guizzi particolari. Il problema però non era il tecnico, la questione è rappresentata dalla povertà tecnica di questa squadra. Troppi acquisti sbagliati. E' vero che Corvino ha alle spalle una società che gli impone di non affossare il bilancio ma lui è così: quando va a comprare sbaglia perchè vuol pagare poco e poi vuol fare plusvalenze. Capisco le necessità delle proprietà di non mettere mano in tasca ma dietro la Fiorentina c'è Firenze e l'undicesimo posto non è accettabile. Bisogna stoppare questa discesa. Non avrei comprato i due giocatori dell'Empoli: Traorè pagato 10 milioni avrà bisogno di due anni per diventare un calciatore importante, Rasmussen fa panchina a Empoli. Comprando sempre i giovani di 20 anni non si migliora, servono certezze e non si può sperare nelle pésche di Corvino. Va migliorata la squadra e lui non ci riesce. Se arriva un nuovo ds non mi strappo i capelli. Spero che pur non spendendo troppo non arrivi il Norgaard di turno ma qualcuno di personalità. La vedo nera e ieri ci sono rimasto molto male".