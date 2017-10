ESCLUSIVA TMW - Berni: "Viola, meno peggio di come pensavo. Ora è squadra"

La Fiorentina si rilancia con tre vittorie consecutive. Anche se per adesso sembra ancora prematuro pensare che possa davvero lottare con decisione per un posto in Europa League. "Devo dire che la squadra mi sembra meno peggio di quel che prevedevo - dice a Tuttomercatoweb.com Fabrizio Berni, ex viola - faccio ammenda e mi auguro che la Fiorentina continui così".

Che cosa l'ha colpita di questa Fiorentina?

"Il tecnico ha capito presto come impostare la squadra. Ha fatto gli accorgimenti giusti infoltendo il centrocampo a scapito di una predisposizione più offensiva. Sousa ha impiegato un anno e mezzo per capirlo e alla fine in fondo non era riuscito completamente ad intervenire. Pioli invece ha individuato i nove undicesimi su cui puntare e non è poco. Nella Fiorentina non c'è nessun fenomeno però messi insieme fanno una squadra".

Chi le è piaciuto di più finora?

"Pezzella non è male. Ma Thereau mi sembra davvero un gran giocatore. Alcuni addetti ai lavori che lo conoscevano bene gli rimproveravano di essere un po' anarchico tatticamente ma in realtà ha colpi da calciatore vero. Svaria su tutto il fronte d'attacco, gioca a supporto delle punte ed è molto bravo tecnicamente. Non credevo fosse così forte, mi spiace che si sia fatto male".

A che cosa può puntare la Fiorentina?

"Il discorso Europa mi sembra molto difficile. Sono prudente anche perché affronteremo adesso squadre un po' più forti di quelle incontrate ultimamente. Credo che la Fiorentina possa essere considerata tra il settimo e il decimo posto".