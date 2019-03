ESCLUSIVA TMW - Berti: "Gigio, che crescita: Meret può esser alla sua altezza"

Con Gianluca Berti ds della Carrarese: chiacchierata a TMW su vari temi. "Per quel che riguarda la nostra squadra - dice - sarà dura salire perchè il girone è complesso ma noi ce la giochiamo. Tavano? Continua a stupire, speriamo prosegua a segnare così"

Parlando di portieri, da esperto del ruolo è stato l'anno di Donnarumma?

"Sì, c'è stata la crescita definitiva. Meret? Altro portiere di gran prospettiva, starà a lui dimostrare di essere all'altezza di Donnarumma che però da più tempo è su ottimi livelli"

Lafont della Fiorentina come lo giudica?

"Ha alternato buone prestazioni ad altre meno ma è giovane non è facile in una piazza come esigente Firenze. Serve pazienza: deve ancora migliorare con i piedi ma ha qualità"

L'Empoli si salva?

"Mi auguro si salvi e faccio il tifo per loro. Il Bologna? Già aver vinto con l'Inter è stata una bella iniziezione di fiducia. Se segue Mihajlovic il Bologna ha buone possibilità di salvarsi

Altra sua ex squadra, la Samp, è in lotta per l 'Europa

"Ha un ragazzino davanti che la butta sempre dentro. Se Quagliarella continua così è dura per tutti. Non me l'aspettavo, complimenti a lui"