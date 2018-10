ESCLUSIVA TMW - Berti: "Roma, l'Empoli gioca bene ed è un esame di maturità"

Tra i numerosi doppi ex della sfida tra Empoli e Roma c'è anche Gianluca Berti, ora ds della Carrarese in testa alla classifica nel girone A della C1. Nel corso della sua lunga carriera ha difeso per tanti anni la porta dei toscani ma nella stagione '96-97 ha vestito pure la maglia giallorossa (l'altro portiere era Cervone). "Credo che la squadra di Di Francesco possa incontrare delle difficoltà con l'Empoli. E' vero che la Roma è reduce dal grande successo nel derby e dalla netta vittoria in Champions contro il Viktoria Plzen però quando ottieni grandi risultati rischi di lasciare qualcosa per strada - dice a Tuttomercatoweb.com - non sarà facile per i giallorossi anche perché l'Empoli gioca bene a calcio e fin qui non ha mai demeritato".

E' comunque una Roma guarita dopo il difficile avvio di stagione?

"Sono arrivate tre vittorie pesanti e in più, ripeto, il derby vale tanto. Credo comunque che quello di domani possa essere un bell'esame di maturità per la Roma. Quanto all'inizio di stagione va detto che sono stati ceduti giocatori di grande livello: al loro posto sono arrivati elementi certamente buoni ma che devono ancora dimostrare il loro vero valore".

L'Empoli è al terzultimo posto in classifica: ha raccolto meno di quanto meritava?

"Sì, ne sono convinto. Rispetto a tutte le squadre che lottano per restare in A è la squadra che gioca meglio a calcio. Forse a volte è meglio giocar peggio e portare a casa punti, ma sono convinto che i risultati arriveranno".

Nel frattempo comunque Andreazzoli sta dimostrando di poter essere da A...

"Direi proprio di sì. E' stato negli ultimi anni prevalentemente un secondo ma ha fatto vedere di saper guidare la squadra".

Chiusura su Terracciano, grandissimo protagonista contro il Milan. Se lo aspettava?

"All'inizio no, però poi ha dimostrato di avere ottime qualità".