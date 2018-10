© foto di Federico De Luca

Le polemiche scatenate dal rigore assegnato a Chiesa in Fiorentina-Atalanta hanno acceso i riflettori anche sul diverso utilizzo del Var rispetto all'anno scorso. Paolo Bertini, ex arbitro, fa un'analisi ampia e originale: "Francamente non mi sento di dire che il Var dia tranquillità - spiega a Tuttomercatoweb.com - e torno a dire ciò che dichiarai al momento dell'introduzione di questo mezzo. Non mi piace perché svilisce il calcio, cambia i connotati di questo sport. Può diminuire gli errori, ma non elimina le polemiche".

C'è però un uso inferiore del Var rispetto all'anno passato...

"Io credo che la limitazione che venga fatta adesso sia anche tardiva perché a volte può produrre delle aberrazioni. Bisogna anche capire quale sia il prodotto finale: il calcio non potrà essere più un fatto di contatti, di vigoria fisica ma qualcosa di più asettico. E su questo non sono d'accordo".

Ci sono state però tante polemiche su Valeri e il mancato utilizzo del Var in occasione del rigore concesso a Chiesa...

"Ok ma poi vengono anche concessi rigori col Var come quello di Milano per un tocco di polpastrello. Che tipo di variazione della traiettoria c'è stata? Dov'è la volontarietà? Ripeto, così si sta producendo uno sport diverso".