esclusiva Bertini: "Nuove regole sulle proteste? Esistevano già. E sui gialli..."

L'ex arbitro internazionale Paolo Bertini è intervenuto ai microfoni del TMW News delle nuove normative legate alle proteste con gli ufficiali di gara: "Non ce ne dovrebbero essere novità. Quello che hanno enunciato dovrebbe essere la normalità. Il regolamento già lo predispone il fatto che si debba mantenere un certo tipo di comportamento, le proteste non dovrebbero esserci. Le nuove normative, che io definirei più prescrizioni, vanno incontro alle esigenze che vengono fuori dal Covid ma che non innovano nulla dal punto di vista squisitamente normativo".

Il giallo potrebbe scattare in caso di sputi o abbracci. Discutibile?

"Non credo, fa parte del nuovo protocollo. Mi risulta difficile credere che un giocatore, nel pieno dello sforzo agonistico, non abbia la necessità di sputare. In queste stagioni ci sono molti insetti in giro e spesso questi insetti vanno a finire esattamente nelle vie respiratorie dei giocatori e lo sputo diventa una cosa necessaria. Non so quanto può essere applicabile. Ovviamente l'arbitro avrà il buon senso di capire questo discrimine".