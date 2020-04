esclusiva Bertini: "Si può giocare senza Var. Designazioni? Più spazio alla territorialità"

In vista della ripresa del campionato dovrà essere analizzata anche la questione della sicurezza degli arbitri. Paolo Bertini ex fischietto internazionale ha espresso la sua opinione su alcune questioni sollevate dal presidente dell'Aia Nicchi. A partire dalla possibilità che si possa riprendere il campionato senza Var. "Le annotazioni e e gli avvertimenti fatti sono pertinenti: è innegabili - ha detto intervenendo al TMW News - che gli arbitri Var che stanno nella sala video abbiano contatti con gli operatori e potrebbero essere sottoposti ad alcuni rischi. Se si dovesse quindi ripartire senza Var non sarebbe un problema insormontabile. La necessità di ricominciare, in sicurezza, va prima di tutto. Tutte le componenti del calcio potrebbero fare un passo indietro, essere più tolleranti e accettare che si giochi senza Var se questo è un pericolo. Abbiamo giocato tanti anni senza Var e possiamo ricominciare anche senza questo mezzo"

Gli arbitri potrebbero essere a rischio invece per gli spostamenti in treno e in aereo che dovrebbero fare per andare a dirigere le partite...

"E' innegabile che per gli spostamenti per le partite dovrebbero utilizzare mezzi pubblici e questo potrebbe essere un rischio. Però credo che il problema possa essere superato. La dislocazione degli arbitri nel territorio nazionale è abbastanza diffusa. Basterebbe avere un po' più di accortezza nelle designazioni, scegliendo gli arbitri anche in base a criteri di territorialità. In modo che i direttori di gara possano muoversi principalmente con mezzi propri senza dover ricorrere a treni o aerei".

