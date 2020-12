esclusiva Bertolacci: "Sono pronto, sto bene. E non vedo l'ora di ripartire"

"Sto bene, mi alleno tutti i giorni. E sto bene. Sono pronto". Andrea Bertolacci, da Roma, si racconta a Tuttomercatoweb.com. "L'ultima partita che ho giocato è stata il 2 agosto. Sampdoria-Brescia. Il tempo è passato ma da lì non mi sono mai fermato". Adesso è senza squadra, fattore che un tempo era un tesoro, una miniera d'oro, e che adesso pare invece un quid in meno anche per ragazzi che non hanno ancora raggiunto i trenta come lui. Tempi che cambiano, ma non la qualità. Non l'impegno. Non gli anni di carriera che Bertolacci sa di avere avanti. "Mi alleno ogni giorno, sempre, in modo costante. Mi sto facendo seguire a trecentosessanta gradi anche dal punto di vista atletico e sono pronto".

Quanto è difficile per un ragazzo star fuori, senza squadra, senza contratto?

"E' difficile dal punto di vista psicologico, mentale. Ti alleni e hai voglia di giocare, di assaporare l'adrenalina di una gara importante, del campionato, del gruppo. Quello che mi manca è questo, giocare e dimostrare il mio valore. Dall'altra parte, la famiglia mi dà forza, poi di carattere non mollo mai: mi serve solo riaccendermi, ho dimostrato le mie qualità, voglio riprendere nel modo giusto".

Sliding doors: c'è qualcosa che non rifarebbe?

"Il passato è passato, è andato. Alcune scelte non le avrei fatte, magari, oppure avrei scelto cose diverse, magari durate diverse dei contratti. A volte cerchi di prendere la decisione giusta, a volte la sbagli. Però tutto ti forma. Magari a gennaio, quando ero al Milan, potevo valutare qualche proposta senza restare lì ma col senno di poi è troppo facile".

E' tempo di ripartire, adesso. E' pronto a farlo sia in A che in B, con un progetto alle spalle?

"Non avrei problemi. Sono pronto a valutare tutto: ho voglia di sentirmi importante, di entrare in un progetto che mi faccia sentire centrale, dove possa esprimermi, divertirmi. Quel che uscirà, si valuta tutto".

Cambiano i tempi. Prima esser giovane era un fardello, c'era da maturare e le occasioni erano gli svincolati. Adesso, viceversa...

"Una volta andare in scadenza poteva essere più vantaggioso, ora forse è cambiato questo. Dieci anni fa, quando iniziavo un percorso, dovevo farmi le ossa, dovevo maturare. Ero a Lecce in A, sgomitavo per giocare, ora è il contrario... Sono cambiati i tempi".

Lei però sta bene

"Sto bene, mi alleno tutti i giorni. Come detto: sono solo cambiati i tempi, adesso l'occhio su chi è senza contratto c'è meno. Ma a meno di trent'anni sono pronto a continuare, ho tanto davanti e non vedo l'ora".