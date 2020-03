esclusiva Bertoni: "Agli argentini dico preoccupiamoci e occupiamoci del coronavirus"

Anche Daniel Bertoni, campione del mondo nel '78 con la maglia dell'Argentina, ha raccontato come sta vivendo questo periodo così difficile per tutto il mondo. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com l'ex attaccante di Fiorentina e Napoli ha spiegato come si sta passando in Argentina questo momento: "Quel che dico io è che c'è da preoccuparsi e occuparsi di questa difficile vicenda. Qui in Argentina in effetti le autorità politiche si stanno preoccupando del problema coronavirus. Non so se qui saremo preparati per questa pandemia. Sono molto dispiaciuto per quel che sta accadendo in Italia perché amo molto il vostro paese. Non mi interessa niente che non si giochi al calcio. I calciatori sono essere umani: ci sono in questo momento tanti contagiati, in Italia e in spagna. In Argentina si è fermato il calcio per ordine del presidente. Non lo volevano fermare e volevano contoniuare ma credo che alla fone sia stato gousto così.- Io da cinque giorni sono già qui in casa preparandomi a questa situazione che ancora non è propriamente del tutto arrivata. Tutti sono preopcuat. E' una malattia nuova a cui non è stata data l'importnaza che serviva al momento necessario e così ora siamo a questo punto. Tanta gente è morta. sperimao si arrivi a fare velocemente il vaccino. Mi dispiace per tuta l'umanità e spero che passi il più presot possibile"