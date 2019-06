ESCLUSIVA TMW - Bertoni: "Commisso, riparti da Chiesa capitano"

© foto di Federico De Luca

Daniel Bertoni, il Puntero viola, parla da TMW della nuova Fiorentina che verrà, ma anche di altri temi da Icardi a Sarri. Si parte da Commisso, nuovo patron gigliato: "Finisce un'era ma ne deve iniziare un'altra. Ora serve investire: è come rifare una villa e allestirla da zero. Questa era dovrà essere meglio della precedente, i vecchi proprietari hanno fatto il possibile, anche se non è arrivato nessun trofeo. Credo che Commisso dovrà per quanto possibile stare spesso a Firenze o mettere gente della città che stia sempre accanto alla squadra. Chiesa dovrà essere tenuto e servirà costruire una squadra intorno a lui facendolo diventare capitano e sempre più bandiera. Calciatori come lui ce ne sono pochi. Giocatori dall'Argentina? Ora serve formarli perché non ce ne sono tanti pronti. Se gli viene data la responsabilità subito può essere un problema. Io? Sì, mi piacerebbe poter lavorare col club e poter vedere e segnalare i giocatori giovani con futuro, Per quel che riguarda l'allenatore mi piace Heinze, ex Roma che ha fatto molto bene al Velez Sarsfield"

Icardi e il futuro: che succederà? L'Inter è intenzionata a cederlo...

E' un problema non calcistico: chi lo prende deve guardare a cosa fa in campo e lui lo fa bene. Certo, ci possono essere polemiche esterne legate alle parole della moglie ma su quello posso dire poco. Uno scambio Icardi-Dybala? Mah, sono due giocatori diversi, Dybala è una mezzapunta che ha segnato sempre mentre nell'ultimo anno con CR7 ha faticato di più perchè il gioco era diverso. Ora vedremo se arriva Sarri: non so se è un tradimento per Napoli, lui ha ambizione ed è un professionista e cercherà di vincere anche la Champions"

