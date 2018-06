ESCLUSIVA TMW - Bertoni: "Favorito il Brasile. Sarà il Mondiale di Neymar"

Daniel Ricardo Bertoni, campione del Mondo con l'Argentina nel '78 attende con curiosità l'inizio della Coppa. E ha idee molto chiare su chi potrà vincerlo: "Dico Brasile. L'Argentina? Abbiamo i migliori calciatori ma non la miglior squadra - spiega a Tuttomercatoweb.com- individualmente siamo fortissimi ma non lo siamo come squadra. In difesa e a centrocampo siamo lenti".

La squadra rivelazione quale sarà?

"L'Inghilterra. Mi piace perché ha tanti giovani forti. C'è chi dice possa essere il Belgio ma io resto convinto che gli inglesi possano emergere".

Il giocatore più importante del Mondiale?

"Neymar. Sarà il suo mondiale. Messi e Cristiano Ronaldo sono fortissimi ma non hanno mai fatto la differenza nelle edizioni precedenti"