ESCLUSIVA TMW - Bertoni: "In Argentina napoletani pazzi di gioia. Vai Sarri"

© foto di Federico De Luca

"Qui in Argentina ci sono tantissimi tifosi napoletani che sono impazziti dopo la vittoria di ieri del Napoli contro la Juve. Mi fermano e mi parlano solo di ieri sera". Al telefono Daniel Bertoni ci saluta così. Il Puntero ha vissuto due stagioni con la maglia dei partenopei e adesso dice: "La Juve resta una squadra da rispettare però con la vittoria di ieri il Napoli ha molte possibilità di conquistare lo scudetto. E poi - spiega a Tuttomercatoweb.com - il calendario della Juve è più duro visto che dovrà andare a giocare con inter e Roma".

E domenica per il Napoli ci sarà la 'sua' Fiorentina...

"Quella viola è una squadra che non ha mezze misure. Non sai cosa aspettarti".

Ieri comunque il Napoli ha meritato ampiamente...

"Ha vinto bene, il pari non serviva. Magari poteva perderla su un contropiede però ha cercato la vittoria e l'ha trovata alla fine su una palla inattiva".

Koulibaly l'ha sorpresa?

"Con i piedi magari può migliorare ancora però è un marcatore molto forte e capace di andare molto in alto nel gioco aereo, non solo nella propria area ma anche in quella avversaria".

Dybala e Higuain ieri deludenti...

"Sì però hanno fatto tante rei per la Juve. E' stato il loro un calo fisico o forse calcistico".

In questa stagione però Dybala pare essere crescuto poco...

"Qui in Argentina ci si chiede se sia giusto o no portarlo ai Mondiali. Per come sta giocando oggi non lo porterei però ha comunque una classe straordinaria. E magari da un momento all'altro saprà tornare a grandissimi livelli".

Tornando al Napoli, anche fisicamente sta meglio della Juve?

"Sì, l'ho visto scattante e protagonista di una gara intelligente. E' stata anche la vittoria di Sarri a livello tattico. Credo che meriterebbe anche di iniziare un percorso in Nazionale".

In chiusura ancora due parole sulla Fiorentina e l'incontro di domenica....

"E' chiaro che la Fiorentina dovrà dare tutto, non dovrà regalare nulla. Certo, giocherà contro una grande che ha fatto meglio in trasferta che in casa. Per chi farò il tifo? Il mio cuore è viola e azzurro. Vinca il migliore ma quest'anno vorrei che il Napoli conquistasse lo scudetto".