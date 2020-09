esclusiva Bertoni: "Osimhen sorpresa. Santos Borrè e Alvarez del River sono il futuro"

Chiacchierata anche di mercato a TMW con Daniel Ricardo Bertoni, campione del mondo con l'Argentina e ex di Fiorentina e Napoli. "Tra gli argentini che sono accostati ai club italiani - dice - mi piace Martinez Quarta che è forte in marcatura e di testa. Deve solo maturare un po' però per il 3-5-2 è perfetto. Nel River i giocatori del futuro sono due attaccanti: Santos Borrè, colombiano che segna tante reti ed è anche il primo difensore della squadra e Alvarez, ventenne centravanti che si muove su tutto il fronte d'attacco, rapidissimo. Per non parlare di Carrascal, altri giocatore fortissimo che vogliono in tanti".

Parlando invece del Napoli e di attaccanti, le è piaciuto Osimhen?

"Gioca bene, mi è piaciuto. Ha dribbling, è abile di testa, davvero interessante. Mi ha sorpreso. Mi è piaciuto anche Kouame della Fiorentina, per come salta di testa. Può fare tante reti".

A proposito della Fiorentina che pensa dell'idea di Commisso di abbattere il Franchi, lo stadio che l'ha vista protagonista?

"La mia opinione è che si debba semmai buttar giù una parte del Franchi, lasciando le cose storiche. Avvicinerei le curve anche per far sentire più pressione agli avversari. Lo rimodellerei per poter avere uno stadio più moderno"