ESCLUSIVA TMW - Bertotto: “Udinese, troppi cambi. Ora progetto per ripartire”

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

“L’Udinese e l’esonero di Tudor? Probabilmente le cose si erano deteriorate, quando prendono queste decisioni le società fanno delle valutazioni a trecentosessanta gradi. In una settimana è successo il finimondo, non so cosa sia successo”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex capitano dell’Udinese, Valerio Bertotto.

Cosa non ha funzionato con Tudor?

“Quando è stato chiamato in corsa Tudor ha fatto bene, si è guadagnato la riconferma. Evidentemente quest’anno si è inceppato qualcosa. Negli ultimi anni l’Udinese ha cambiato tanti allenatori, c’è qualcosa che non torna”.

Chi il nome giusto per ripartire?

“Bisognerebbe partire da un progetto tecnico e di programmazione. Difficile fare un nome, però è importante programmare una stagione sportiva. Altrimenti rischi di non dare un seguito positivo al progetto”.

E leí, pronto a tornare in panchina?

“Vorrei allenare. Ho intenzione di fare le cose per bene. Sembra che in Italia non sia possibile, farei volentieri un’esperienza all’estero”.