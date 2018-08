ESCLUSIVA TMW - Betis, Rubiales: "Gruppo incerto. Rafinha? Vicino Lo Celso"

Fonte: dall'inviato al Grimaldi Forum di Montecarlo, Gaetano Mocciaro

Ramon Alarcon Rubiales, membro del Consiglio d'Amministrazione del Betis Siviglia, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TMW dal Grimaldi Forum di Montecarlo. "Un gruppo duro, ma ci sono altri gruppi importanti nella competizione. Tutti pensano che il Dudelange sia la vittima sacrificale, ma crederà in ciò che fa e non sarà semplice. Ripeto, il nostro è un gruppo molto competitivo e dall'esito incerto. Milan il gigante che dorme? Sì, ma sta recuperando con giocatori del calibro di Higuain, Montolivo e Castillejo. E' una squadra forte, potente. I giocatori del Betis che provengono dalla Serie A? Il Milan lo conoscono tutti, noi vogliamo sorprenderli, vogliamo imporre il nostro stile di gioco. Sarà dura, storicamente il Milan è competitivo in Europa. Vediamo come andranno le sfide di San Siro e del Benito Villamarin. Rafinha al Betis? La rosa è fatta, anche se il ds sta cercando un nuovo giocatore che possa migliorare la qualità. La prima opzione adesso è Lo Celso, è passato avanti a Rafinha che probabilmente non giocherà nel Betis".