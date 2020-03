esclusiva Bia: "Decurtazione stipendi? Sorpreso. Tutti facciano la loro parte"

Con Giovanni Bia intervenuto al TMW News abbiamo analizzato innanzitutto come si è organizzato in questo periodo un agente per portare avanti il proprio lavoro: "In questo giorni si resta a casa e si cerca di guardare più partite possibili. Anche se per la verità fino a qualche tempo fa avevo staccato un po', non avevo proprio voglia di guardar partite, adesso pian piano sto ricominciando, guardo campionati esteri, si fanno telefonate, si parla con i nostri assistiti perchè chiedono qualcosa a proposito di società che magari ancora non conoscono le normative e non gli dicono niente. Se possono allenarsi fuori o meno. La giornata è questa. Speriamo che questo periodo finisca presto e che questa solidarietà che si avverte adesso non termini dopo questa fase". Poi sulla questione possibile decurtazione degli stipendi dei calciatori richiesta dai club ha detto: "Sarà motivo di grande discussione. Credo che si debba aspettare l'evolversi della situazione e come proseguiranno i campionati. In questo momento pensare a far ridurre lo stipendio ai calciatori lascia il tempo che trova. Ci sono altre cose molto più importanti. Non me lo aspettavo questo tipo di atteggiamento da parte delle società. Non credo sia una cosa italiana ma più che altro europea. Ora c'è da pensare più alla salute dei calciatori che a fargli ridurre lo stipendio. Per quanto riguarda gli stessi calciatori - io ne ho sentito qualcuno - credo che ognuno di loro sia disposto a fare la propria parte. L'importante è che tutti facciano la loro parte, non solo i calciatori"