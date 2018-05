ESCLUSIVA TMW - Bia: "Futuro Buffon? Sarebbe strano vederlo con altra maglia"

© foto di Image Sport

Anche Giovanni Bia, ex calciatore e oggi agente affermato, racconta le sue sensazioni sul futuro di Buffon. Se andrà a giocare all'estero o se chiuderà definitivamente la carriera. "non credo che cambierà maglia - dice a Tuttomercatoweb.com - conoscendo Gigi mi sembrerebbe strano vederlo con un'altra maglia. In ogni caso poi qualunque decisione prenderà andrà rispettata visto quel che ha fatto per il calcio".

Si è parlato delle ipotesi Real e Psg: che ne pensa?

"Gigi è un portiere di livello assoluto ma non so se il Real o il Psg possano prendere un portiere della sua età. Gli anni si fanno sentire anche per lui, pur avendo dimostrato quest'anno di essere integro e reattivo".

In che ruolo vedrebbe bene Buffon?

"Dovrebbe entrare nella stanza dei bottoni visto che solo chi ha giocato conosce certe dinamiche. Lo vedrei bene in Figc: sa parlare, ha vissuto il mono del pallone a tutto tondo e 3-4 cicli calcistici. Ha esperienza da mettere a disposizione".

Nella Juve dove lo vedrebbe?

"C'è Nedved che fa il vicepresidente e rischierebbe di pestarsi i piedi con lui. Ripeto, lo vedrei bene in Federazione per un ruolo istituzionale ma concreto. Ha un patrimonio enorme che non va disperso. Come prima ipotesi mi viene in mente la possibilità di stilare un programma che lo veda protagonista con i giovani portieri italiani".