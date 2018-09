ESCLUSIVA TMW - Bia: "Inter, è emerso l'orgoglio. Presto per parlare di svolta"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Inter in festa dopo il grande successo contro il Tottenham in Champions. "Ora vedremo se la squadra prenderà consapevolezza delle proprie capacità", dice a Tuttomercatoweb.com Giovanni Bia, agente ed ex difensore nerazzurro. "La squadra è fortissima, non a caso in 15 minuti è riuscita a capovolgere la partita. Fino a quel momento invece l'Inter faceva quasi fatica ad avvicinarsi all'area di rigore avversaria. Le giocate dei singoli sono state decisive, ora occorrerà che possa essere ulteriormente migliorato lo sviluppo del gioco".

Può essere la vittoria della svolta?

"Se stiamo ai primi settanta minuti di gioco no. Ho rivisto errori già commessi in precedenza. Certo, l'Inter ha giocato con più voglia ed intensità ma probabilmente era dovuto anche all'atmosfera della Champions. Negli ultimi venti minuti è venuto fuori l'orgoglio dell'inter, i giocatori ci hanno messo del loro".

Icardi si è subito messo in luce al debutto, anche se fino al gol non aveva fatto granchè...

"Bisogna anche metterlo nelle condizioni di rendere al meglio. Quando gli è arrivata una palla che lui gradisce ha fatto un gol straordinario. Credo che nessuno al mondo potesse pensare che l'inter sarebbe riuscita a capovolgere il match...".

Di Vecino che segna pochi gol ma pesanti, che pensa?

"E' un calciatore importante in una rosa di gran livello. Credo che ora vada data continuità ad una formazione base. I giocatori sono comunque tutti straordinari".

Perisic ieri non ha brillato...

"E' un giocatore capace di fare due partite straordinarie e una normale. Credo che adesso debba esser bravo l'allenatore a farlo rendere al cento per cento. In Nazionale è eccezionale, all'Inter è discontinuo. Il tecnico dovrà trovare la chiave di volta per provare a cambiare questa situazione".