ESCLUSIVA TMW - Bianchi: “Milan-De Sciglio, il gesto dei tifosi mi ferisce”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La redazione di TuttoMercatoWeb.com ha raggiunto Walter Bianchi, ex terzino rossonero, per parlare della situazione di Mattia De Sciglio e del portiere Gigio Donnarumma, al centro delle voci di mercato.

Bersagliato dal pubblico e accostato con insistenza alla Juve, De Sciglio sta vivendo una fase complicata al Milan…

“Conosco De Sciglio, è un ragazzo splendido e un professionista serio. Sinceramente un pò gli infortuni e la stagione al di sotto delle aspettative, non tanto le qualità del giocatore che sono visibili a tutti, ha creato questa frattura, anche le voci di mercato con l’interessamento della Juve hanno influito. Le prestazioni sono state altalenanti, nonostante l’impegno ci sono errori durante la gara. Però mi ferisce l’atteggiamento dei tifosi del Milan verso un prodotto del settore giovanile. I tifosi del Milan si sono sempre contraddistinti per avere un occhio di riguardo verso chi arriva dal vivaio”.

La cosa migliore quale sarebbe per De Sciglio?

“Bisogna fare il punto della situazione con la nuova società e con l’allenatore, essendo un prodotto del settore giovanile del Milan i tifosi potrebbero perdonarlo anche alla prima prestazione convincente. La situazione sicuramente non è facile in seguito all’aggressione dopo la gara con l’Empoli”.

Cosa ne pensa del caso Donnarumma?

“La fortuna di questi ragazzi sono i procuratori, curano gli interessi meri e propri, non gli interessa della squadra di appartenenza. Mi viene in mente Pogba, questa cosa non ha fatto bene al calcio, ci sono dei ragazzi che si trovano con stipendi esagerati rispetto al loro vero valore. Non è facile per Donnarumma restare concentrato tra i pali quando ci sono queste voci di mercato. Se andasse via lo vedrei in una squadra estera e non per restare in Italia, sarebbe una cosa non positiva nemmeno per lui. All’esterno magari puoi crescere e non verrebbe nemmeno etichettato come traditore”.