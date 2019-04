Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium, Giovanni Albanese

Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ha parlato della sfida di domani tra la Juventus e il Milan, in programma alle 18 all'Allianz Stadium di Torino: "Quando Allegri dice che Juve-Milan è una partita particolare ha ragione. Non so se sarà equilibrata, possono esserci sorprese e i rossoneri avranno alcune occasioni. Le insiedie per la Juve sono la tranquillità legata allo Scudetto sempre più vicino e la Champions League contro l'Ajax, inoltre ci sono giocatori nel Milan che possono dare fastidio, anche se i rossoneri non stanno molto bene e hanno qualche assenza di troppo. Paquetà avrebbe dato noia ai bianconeri".

Questa partita servirà per consacrare ancora di più Kean o per mettere minuti sulle gambe a Mandzukic e Dybala?

"L'Ajax è il pensiero centrale in casa Juventus, allegri penserà anche a mercoledì e sono curioso di vedere soprattutto dove giocherà Emre Can, quanto giocherà Bernardeschi e queli saranno le soluzioni a livello di sistema di gioco, con la difesa a tre o a quattro".