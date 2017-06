ESCLUSIVA TMW - Biglia, la Lazio crede ancora nel rinnovo: le ultime

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Futuro tutto da scrivere per Lucas Biglia. Il centrocampista della Lazio ha un discorso molto avviato con il Milan, ma qualche settimana fa sembrava tutto delineato per il rinnovo del contratto con i biancocelesti. In casa Lazio si ha la sensazione che quella di Biglia sia una manovra di disturbo magari per ottenere qualcosa di più rispetto alla proposta contrattuale e serpeggia ancora un discreto ottimismo sul rinnovo. Situazione in evoluzione, la Lazio crede ancora di poter trattenere Biglia e presto si terrà un incontro chiarificatore. Mentre Keita è sempre più vicino al Milan...