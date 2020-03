esclusiva Bini: "Inter, conta non perdere. Se i nerazzurri hanno gamba possono farcela"

Vigilia di Juventus-Inter, a porte chiuse. Partita speciale ma tutta da inquadrare visto che verrà appunto disputata senza pubblico. "Non sono d'accordo con chi sostiene che senza pubblico sia diverso", dice a Tuttomercatoweb.com Graziano Bini, ex capitano dell'Inter. "Certo, bisognerà vedere se da parte dei calciatori ci sarà la stessa carica agonistica. Non saprei dirlo perchè nella mia lunga carriera non mi è mai capitato di giocare a porte chiuse".

Quanto vale per l'Inter la sfida di domani sera?

Vale molto perchè con un eventuale ko la distanza dalla prima rischierebbe di diventare abbastanza grande, fermo restando che va recuperata la gara con la Samp. Di sicuro l'Inter non può perdere".

Come si è preparata a suo parere l'inter a questo appuntamento?

"Credo che tutte le squadre abbiano fatto allenamenti specifici e duri in questo periodo e magari nella prima partita saranno un po' in difficoltà dal punto di vista fisico. Ma vale per tutti".

L'Inter recupera Handanovic, una bella notizia per Conte...

"Sì, un gradito ritorno anche se non va colpevolizzato Padelli. Dopo un periodo di inattività si può anche commettere qualche errore".

Quale possa essere la chiave decisiva per l'Inter contro la Juve?

"Mi rifaccio alle ultime partite della Juve: credo che se l'inter avrà gamba potrà mettere in difficoltà i bianconeri"

Che cosa si aspetta da Eriksen? Pensa di vederlo da titolare?

"Non so se giocherà, è un ottimo calciatore ma credo che verrà sfruttato nel corso del secondo tempo".