ESCLUSIVA TMW - Binotto sul Bologna: "Bravi a tenere Donsah e Masina"

Fonte: Raffaella Bon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jonatan Binotto, ex centrocampista di Bologna e Verona, è stato intervistato dai microfoni di tuttomercatoweb.com e ha parlato dei movimenti della società felsinea durante il mercato estivo: "Il Bologna merita un voto dal 5 al 6, perché forse ci si aspettava qualcosa in più, ma per questioni economiche e di mercato non è stato possibile. Serviva qualche acquisto di primo livello".

Cosa ti ha colpito in positivo?

"Le operazioni Falletti e Avenatti, che hanno dimostrato di essere fuori categoria per la B, mentre per la Serie A sono un punto interrogativo. Ma erano azzardi da fare. Poli darà sostanza e intensità al centrocampo; è importante anche la conferma di Masina e Donsah, due giovani che hanno dimostrato di poter far bene".

E in negativo?

"Mi aspettavo un centrocampista da mettere in cabina di regia e un difensore che sostituisse Gastaldello".

Quali sono le prospettive in campionato per il Bologna?

"Farà un campionato tranquillo, ma non dovrà mai abbassare la guardia. È una squadra che gioca con equilibrio e intensità, potrà fare un leggero passo in avanti rispetto alla passata stagione".