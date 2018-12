ESCLUSIVA TMW - Bird (Daily Mail): "Esonero giusto, ora Mou vada in vacanza"

© foto di Imago/Image Sport

José Mourinho non è più l'allenatore del Manchester United. L'esonero dello 'Special One' era nell'aria ormai da tempo e questa mattina è arrivata anche l'ufficialità. Per sapere come la stampa inglese ha reagito alla notizia, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato il corrispondente in Italia del Daily Mail, Sheridan Bird.

Bird, si aspettava l'esonero di Mourinho?

"L'esonero di Mourinho non è una sorpresa. Questa stagione finora è stata molto negativa per il Manchester United, non solo per quanto riguarda i risultati, ma anche per il calcio espresso. Nel suo primo anno a Old Trafford Mou aveva fatto bene, vincendo tre coppe. Poi però, l'anno scorso, sono iniziati dei problemi che si sono accentuati nel campionato attuale: tanti attriti coi calciatori, vedi Pogba, e un gioco per niente spettacolare, votato unicamente al catenaccio".

Ha scelto bene, dunque, la dirigenza dello United?

"Assolutamente sì, l'esonero di Mourinho è stata la scelta giusta per il Manchester United. È un peccato per Mou, che macchia così il suo curriculum, ma sono convinto che da qui a febbraio il suo sostituto potrà riportare entusiasmo ed energie alla squadra per affrontare al meglio la doppia sfida di Champions col Paris Saint-Germain".

Cosa vede nel futuro di Mou?

"Penso che Mourinho ora debba prendersi una vacanza lunga, mi sembra bruciato in questo momento. In ottica futura lo vedo invece come ct della Nazionale portoghese per il dopo-Santos. In Inghilterra, d'altronde, penso che abbia finito. Potrebbe magari tornare in Italia o ripartire da un club di più basso livello, chissà. Sicuramente sarà di nuovo protagonista, i grandi tornano sempre".

E, dopo la soluzione ad interim Michael Carrick, chi sarà a sostituirlo alla guida del Manchester United?

"I tifosi vorrebbero Zidane, ma come ha detto anche il suo agente non credo che Zizou si sposi bene col calcio inglese. Si parla di Antonio Conte, ancora bisognerà aspettare un po'. Occhio, in tal senso, anche a Pochettino. I supporters del Tottenham a mio avviso dovrebbero iniziare a preoccuparsi".

Chiosa inevitabile su Paul Pogba. Adesso l'ex Juve è più sicuro di restare a Old Trafford?

"Pogba adesso avrà senza dubbio una seconda vita al Manchester United. Tutti ci aspettiamo tanto da lui, sappiamo che è un giocatore fantastico e speriamo quindi che senza Mourinho possa rilanciarsi. Con Mou, d'altronde, non ha mai avuto vita facile in questi due anni".