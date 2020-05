esclusiva Birindelli: "Che amarezza vent'anni fa. A Perugia si doveva giocare a tutti i costi"

"Anche se sono passati vent'anni c'è sempre amarezza". Alessandro Birindelli rivive quella partita persa dai bianconeri contro il Perugia al Curi. Un ko che decretò la conquista dello scudetto della Lazio. "Accaddero delle situazioni imponderabili - racconta Birindelli a Tuttomercatoweb.com - e quando ti ritrovi in mezzo a questi eventi puoi farci poco". Birindelli visse quel match dalla panchina e ripercorre tutti i momento di quella sfida che ad un certo punto fu interrotta per la copiosa pioggia e poi ripresa dopo oltre un'ora.

Come fu vissuta quella partita così particolare?

"Se ci ripenso poggi non sai darti una spiegazione. Ma credo che comunque la gara dovesse finire a tutti i costi quel giorno. Non c'era margine per posticiparla al giorno dopo per motivi di ordine pubblico. Spostandola si sarebbe dovuto fare i conti con migliaia di tifosi della Lazio che sarebbero arrivati al Curi. Dunque avemmo la sensazione che si doveva concluderla quel giorno".

Durante l'intervallo e l'attesa che cosa vi passava per la testa?

"I pensieri negativi si mischiavano alla fiducia di farcela e di poter vincere. C'era questo contrasto di emozioni. Se magari si giocava il giorno successivo invece avremmo trovato un campo più praticabile e potevamo affrontare il match in modo diverso. Però poi abbiamo perso e la Lazio ha vinto meritatamente il suo scudetto. Ma come dicevo rimane l'amarezza".

Ci furono comunque tante occasioni per la Juve...

"In ogni partita ci possono essere tanti tiri, pali sfiorati, parate del portiere. Alla fine è inutile andare a cercare colpevoli e innocenti. Magari il Perugia fu più bravo a sfruttare l'occasione e noi non dovevamo prendere gol".

Adesso se si riprende a giocare si profila un altro duello Juve-Lazio...

"Sì, la Lazio la vedo molto convinta dei propri mezzi, con grande autostima e giocatori cresciuti e che hanno trovato continuità. E' una formazione coraggiosa, tecnica, grintosa".

Sarà una lotta 50 e 50?

"Credo che se la Lazio vincerà lo scudetto sarà per demerito della Juve che è superiore in primis per la rosa"