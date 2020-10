esclusiva Birindelli: "Juve, sorprende la mancanza di punti. Metà campo non assortita bene"

Analisi minuziosa quella di Alessandro Birindelli sui problemi della Juventus, ieri arrivata al terzo pari consecutivo in campionato (sul campo). "I difetti? Per vederla tutta manca il risultato - dice a TMW - dopo poche partite la Juve non può permettersi di lasciare tanti punti per strada. E' vero che è un cantiere aperto, c'è un nuovo percorso da fare e ci poteva stare qualche difficoltà però nessuno si aspettava questa mancanza di punti. A tratti dimostra di avere qualità ma mancano continuità e esperienza nella gestione. Qualche giocatore deve ancora fare un po' di rodaggio".

Il centrocampo come lo valuta?

"E' la zona dove si poteva far di più sul mercato, forse non ci sono state le occasioni. Manca l'idea, ci sono tanti buoni giocatori che però legano poco insieme, c'è poca collaborazione e pare che ognuno giochi per conto suo, per caratteristiche specifiche dei giocatori. Ieri c'è stata confusione nel primo tempo, si trovavano in 5-6 sulla stessa linea, aprivano poco il campo, non sfruttavano le corsie esterne".

E poi vengono subìti gol...

"La cosa strana è che subìto il gol c'è stata la reazione, è spuntato quello spirito che doveva esserci alla partenza. Si sono svegliati e tutto è coinciso anche con l'entrata di Kulusevski che ha liberato pure Dybala".

Deludente Bernardeschi...

"Mi piace tanto però non ha trovato la sua dimensione, lo vedo anche poco motivato, dall'esterno naturalmente. Ha qualità, resistenza. Vederlo passivo mi dispiace. Non so quale sia il problema, ma le chance sciupate sono state abbastanza. Deve cambiare atteggiamento in campo".