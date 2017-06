ESCLUSIVA TMW - Bisantis: "Under 21 forte, ma l'Europeo regala sempre sorprese"

Fonte: dal nostro inviato in Polonia, Simone Lorini

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Il giornalista Rai, Giuseppe Bisantis, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com direttamente da Cracovia, sede del ritiro dell'Italia Under 21 che domenica farà il suo esordio nell'Europeo di categoria:

Che aspettative ci sono attorno alla squadra di Di Biagio?

Quest'anno le aspettative sono buone, ma per esperienza sappiamo che spesso l'Europeo Under 21 sfugge al pronostico. Due anni fa nessuno aveva pronosticato la Svezia campione. Adesso il gruppo azzurro è importante ma sono forti anche le altre squadre. E' il primo Europeo a 12 squadre, devi vincere il girone e se sbagli una partita rischi di rimanere fuori. Grandi ambizioni, ma stiamo attenti".

Che avversario è la Danimarca?

"La Danimarca non sarà un avversario facile, ha vinto il suo girone praticamente senza perdere mai. L'abbiamo incontrata a Bergamo a ottobre e non siamo riusciti a vincere (0-0, ndr). E' vero, non ha la stella in mezzo al campo, ma resta una squadra solida, da aggredire fin da subito. Anche perché con Repubblica Ceca e Germania non saranno gare semplici".

Le polemiche sui classe '94 arrivati dalla Nazionale maggiore?

"Ci sono queste regole, se sono in età giusta allora va bene. Non penso si possa parlare di 'retrocessione' per questi giocatori. Sono giovani giocatori che voglio fare esperienza e l'Europeo Under 21 è una vetrina internazionale davvero importantissima".

Cosa ne pensa del caso Donnarumma? Sarà condizionato?

"Il ragazzo ha 18 anni ma in campo ne dimostra molti di più. E' già sotto pressione da un anno se pur con qualche errore. Ha enormi potenzialità, ma è giovanissimo, non un marziano. Sarà una prova di maturità. Di Biagio lo ha chiamato per farlo giocare, sono convinto che dimostrerà in campo di saper allontanare tutte le voci per dimostrare che è pronto per grandissimi palcoscenici".