ESCLUSIVA TMW - Bisoli: "Mancini nasce mediano. Può fare come Desailly"

Gianluca Mancini ha stregato tutti nella Roma e non solo. Come difensore? No, da centrocampista. E se per molti è una sorpresa, sicuramente non lo è per Pierpaolo Bisoli, allenatore del ragazzo al Perugia nella stagione 2015-16. “Quando è rimasto a Perugia si vedeva che nasceva centrocampista" dice l'allenatore in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com. Poi il tecnico continua: "Sapevo che sarebbe arrivato a giocare a grandi livelli perché tutto quello che gli chiedevi lo metteva in pratica. Ha una capacità d'adattamento incredibile". Bisoli svela anche un retroscena sull'anno di Mancini in Umbria: "La cosa più bella che mi disse quando era con me e aveva giocato solo una partita fu “Mister preferisco restare con lei piuttosto che andare in C a fare il titolare". Da quel giorno non è più uscito dal campo con me”. E' un ragazzo con i piedi per terra e umile”.

Infine il paragone con un grande del passato: “Nelle emergenze si scoprono giocatori importantissimi per la propria squadra e per la carriera del calciatore - dice Bisoli a TMW -. Se penso al passato mi viene in mente Capello e lo spostamento di Desailly dalla difesa a centrocampo nel Milan. Da lì ci fu la scalata Milan che vinse Scudetti e Coppe. Chissà che Gianluca non possa fare lo stesso. Solo il tempo potrà dirci se questa sarà la sua strada, ma perché non provare.”