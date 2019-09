"Per noi era impensabile arrivare a Bradaric". Così il direttore sportivo dell'Hajduk Spalato, Sasa Bjelanovic, spiega il ritorno del centrocampista in Croazia, seppur in prestito, dal Cagliari. "È un ritorno a casa, è un giocatore che è cresciuto nelle giovanili dell'Hajduk, è nel giro della Nazionale maggiore, ha giocato i Mondiali in Russia. Era molto difficile prenderlo fino a 20 giorni fa, poi si sono aperte delle porte, abbiamo sfruttato delle possibilità e siamo riusciti a riportarlo a casa. Quest'anno abbiamo delle ambizioni, il nostro rivale più grande è la Dinamo Zagabria: sulla carta è la squadra più forte, ha un budget più alto rispetto alle altre. Noi, però, vogliamo dire la nostra".

Domattina alle ore 12.00 l'intervista integrale a Sasa Bjelanovic, direttore sportivo dell'Hajduk Spalato.