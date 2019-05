ESCLUSIVA TMW - Blocco Chelsea, avv.Malagnini: “Nessun problema Higuain”

“La decisione è già operativa, però non ha effetto retroattivo nell’applicazione. Verrà applicata dal primo luglio, il Chelsea quindi non potrà fare mercato nelle sessioni a venire”. Così a TuttoMercatoWeb l’avvocato Luciano Ruggiero Malagnini a proposito del blocco del mercato inflitto al Chelsea.

Che succederà con Higuain?

“Per un fatto tecnico l’esercizio del diritto di riscatto viene concesso prima dell’inizio della sessione di calciomercato. Quindi il Chelsea non avrebbe problemi di natura giuridica per quello che riguarda il riscatto di Higuain che sarebbe una conseguenza di un’operazione già impostata in estate”.

Il Chelsea potrebbe avere una riduzione della pena?

“La Fifa è molto attenta a queste vicende, lo ritiene commercio di minori e presta grande attenzione. Certamente questa fattispecie è particolarmente attenzione dalla Fifa. Ecco perché a volte vengono sanzionate anche le federazioni di riferimento”.