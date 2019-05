ESCLUSIVA TMW - Blocco Chelsea, Secco: "Hazard e Higuain temi principali"

© foto di Pietro Mazzara

"Hazard e Higuain possono essere i temi principali per la prossima estate del Chelsea". Alessio Secco, ex direttore sportivo della Juventus, è ora residente a Londra e conosce bene la realtà inglese. Analizza quindi il mercato dei Blues, fermato per due sessioni dalla FIFA. "Se il TAS dovesse confermare quanto deciso ieri le loro conferme sarebbero centrali. Magari ci sono nervi più scoperti, Higuain è uno di questi, credo che possa esserci il rinnovo di un prestito. Invece Hazard va oltre la squalifica, ha un contratto in scadenza fra 12 mesi ed è difficile obbligare il giocatore a rinnovare. Penso che il futuro sia indirizzato".

Dove?

"Non lo so, ma non credo si possa arrivare a un anno dalla scadenza e poi rinnovare per forza. È l'ultima possibilità per monetizzare".

Un po' come per Hudson-Odoi.

"Sì, ma per gli inglesi lasciare la Premier è diverso. Vero che il Bayern Monaco è un top club, bisognerebbe capire quali sono i piani del Chelsea per lui. C'è una differenza: di lui si parla come un ragazzo dal futuro certo, Hazard è già un top player da anni".

Cosa succederà al TAS?

"Questo non lo possiamo sapere, il Chelsea ha ufficializzato il ricorso ed era normale che fosse così. Il TAS decide caso per caso, non è che perché in passato ci sia stato un precedente favorevole autorizzi automaticamente a pensare che la situazione possa essere la stessa. Non mi permetto di entrare nel merito, è l'ultimo grado di giudizio, giustamente il Chelsea farà valere le sue ragioni".

A un certo punto tutti volevano la testa di Sarri...

"Sì, però alla fine è andato in Champions League e, forse, giocherà la finale di Europa League. C'è stato un momento di appannamento, i tifosi del Chelsea hanno il palato fino, non hanno avuto molta pazienza. Quando c'è un cambio di allenatore occorre mettere in preventivo un momento di appannamento, ma credo sia stata una stagione all'altezza".