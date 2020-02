esclusiva Bobo Gori: "Sarri inadatto alla Juve. Conte ha fatto migliorare l'Inter"

vedi letture

Juventus-Inter si avvicina e sarà una sfida particolare vista l'atmosfera in cui si giocherà. Al di là dell'assenza del pubblico resta una gara affascinante e che conterà moltissimo in chiave scudetto. "Sarà un match alla pari", dice a Tuttomercatoweb.com Sergio Bobo Gori, che in carriera ha vestito le maglie delle due squadre. "Inizialmente i bianconeri erano i favoriti ma adesso la squadra di Sarri non pare dare quelle garanzie di forza degli anni scorsi. Conte ha fatto invece migliorare l'Inter a livello di determinazione".

A proposito di allenatori come giudica Sarri ora nel mirino delle critiche?

"Forse non è adatto alla Juve. La forza degli anni scorsi non c'è più, è una squadra più vulnerabile in difesa, più attaccabile da tutte le squadre. E il risultato non è mai scontato. L'Inter, ripeto, ha fatto un salto in avanti, ha migliorato la rosa anche se chiaramente non è ancora ai livelli della Juve".

La scelta di Sarri è stata troppo rischiosa da parte della Juve?

"Credo sia stata una scelta dettata dalla contingenza. Con Allegri è stato chiuso il rapporto dopo tanti anni. In questi casi dopo un determinato periodo c'è bisogno di nuovi stimoli e obiettivi. Un allenatore che sta per troppo tempo in una squadra poi non sempre è una buona cosa. Si finisce tra le altre cose per creare un'eccessiva confidenza con i giocatori. La scelta di Sarri, ripeto, è stata anche legata al fatto che in quel momento non c'erano altri allenatori che offrissero quella mentalità e quel bel gioco che lui aveva dimostrato a Napoli e che ancora non ha dimostrato a torino. Però, va detto, è ancora tutto in gioco".

Quanto vale la partita di domani?

"Conta perchè può dare un'idea precisa delle potenzialità di una squadra come l'Inter che ha buone chance di vincere lo scudetto. I nerazzurri hanno due risultati a disposizione e hanno la possibilità di essere sempre lì nei pressi del primo posto".