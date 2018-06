ESCLUSIVA TMW - Boca, si tratta per Gustavo Gomez. Magallan, addio congelato

© foto di Federico Gaetano

Il Boca Juniors ci riprova. Torna di moda Gustavo Gomez, difensore in uscita del Milan. Si cerca l’accordo sulle cifre e soprattutto sull’ingaggio del calciatore. Al momento manca l’intesa, c’è distanza tra domanda e offerta. Il Presidente Angelici aveva in programma un viaggio a Milano per provare a chiudere, ma per adesso non ci sono le condizioni. Trattativa rimandata. E intanto il Boca congela la cessione di Magallan all’Ajax, dopo le visite mediche già svolte. Tutto ruota attorno a Gustavo Gomez. O eventualmente all’arrivo di un altro difensore...