esclusiva Bolchi: "Conte? E' un dipendente, non può criticare così il club. Allegri numero 1"

vedi letture

Bruno Bolchi, ex capitano dell'Inter, è stupito. Le parole di Conte nei confronti del club nerazzurro lo hanno lasciato di stucco: "Da sempre - dice a TMW - da quando ho fatto l'allenatore e poi ho fatto parte dell'Assoallenatori anche in Consiglio Federale ho sempre sostenuto che il ruolo di un tecnico è importante in una società ma non si deve perdere d'occhio che il tecnico stesso è un dipendente della società e non può permettersi di criticare così una club che ha fatto di tutto per assecondarlo. Definire le sue parole esagerate è poco. Ora ho... messo il termometro alla società per vedere la reazione e i provvedimenti"

Da dirigente cosa farebbe?

"E' difficile dirlo perchè un dirigente ha responsabilità enormi. E ci sono milioni in ballo. Però ripeto, un dipendente non può criticare così violentemente la società. Cosa doveva fare di più il club? Ha accettato di liberarsi di giocatori importanti come Icardi che faceva 30 gol all'anno e di Perisic, lo hanno assecondato e non capisco questo accanirsi contro la società".

Dovesse arrivare Allegri che cosa direbbe?

"E' il numero uno in assoluto e sarei felice"