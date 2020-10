esclusiva Bolchi: "Inter, non colpevolizziamo Lautaro. Mi aspetto di più da Vidal"

Bruno Bolchi è intervenuto durante il TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com e con lui abbiamo fatto il punto sull'Inter e l'andamento in Champions: "Si è creata una situazione impensabile- dice - anche per il Real pareva poter essere una passeggiata e invece per queste due squadre ora è più complicata. Tra l'Inter e le altre due formazioni che ha incontrato il valore è ampiamente diverso, l'Inter è di un'altra caratura. Ora comunque ci sono due gare col Real che non starà andando fortissimo però è sempre il Real. Troppo possesso palla sterile per l'Inter? Il possesso è un dato che non conta nulla nel calcio, tener palla senza poi concretizzare e finalizzare non vuol dire niente. Ieri in ogni caso è stata anche sfortunata, ha avuto occasioni da gol ma poi da quel momento non è successo più niente".

Lautaro ha smarrito il feeling col gol...

"Gli attaccanti sono così, ci sono momenti in cui tutto riesce bene, altri meno, ma non va colpevolizzato, è un giocatore di valore assoluto. L'anno scorso CR7 non ha segnato per due gare e tutti lo davano per finito e poi invece ha ripreso a segnare alla grande...".

Conte appare più tranquillo, come mai?

"L'ho sempre visto più agitato quando vince, quando non vince è più moscio. Spero di rivederlo più agitato perchè significa che i risultati stanno arrivando. Quest'anno in ogni caso è senza dubbio la squadra più forte o almeno sul livello della Juve, Conte è stato accontentato in tutto".

Si aspettava di più da Vidal?

"Sicuramente mi aspettavo di più, anche ieri sera l'ho visto poco nel vivo. Tocca una palla ogni tanto, è lecito attendersi di più".