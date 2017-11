ESCLUSIVA TMW - Bolchi: "Inter può durare ma senza illusioni scudetto"

© foto di Federico De Luca

L'Inter cerca ulteriori conferme da se stessa domenica all'ora di pranzo contro il Torino. Delle potenzialità dei nerazzurri abbiamo parlato con Bruno Bolchi grande ex interista che ha vestito in carriera anche la maglia del Torino. "Sono molto fiducioso sull'Inter - dice a Tuttomercatoweb.com - perché in effetti Spalletti ha portato qualcosa di nuovo e di suo in un gruppo che sostanzialmente è rimasto quello dell'anno passato. Adesso c'è un'altra grinta, un altro entusiasmo, una voglia diversa. Credo che l'Inter possa durare, è una realtà. Però senza illusioni di scudetto".

Miranda nel frattempo ha spiegato di essere il miglior difensore della A...

"Se lo dice lui... E' un buon difensore ma dire che è il migliore mi sembra esagerato. Per quel che vedo, chi gli sta accanto (Skriniar) non mi sembra peggio".

Il Torino di adesso può creare qualche problema all'inter?

"Non sta vivendo un buon momento. E' una squadra alla portata ma ha comunque buoni giocatori e vale di più di quel che si è visto nelle ultime giornate".

Diceva del gruppo nerazzurro che è quasi lo stesso dell'anno scorso: i nuovi che cosa hanno portato?

"I due giocatori della Fiorentina hanno portato concretezza e continuità d'azione. Non li considero due grandissimi ma sono calciatori di sicuro rendimento e affidabilità. L'anno scorso il centrocampo sembrava in una gara favoloso e poi la domenica successiva ci dovevamo ricredere. Ora l'Inter è diventata una squadra".