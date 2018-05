ESCLUSIVA TMW - Bolchi: "Inter, tieni Icardi. Ma Higuain è dello stesso livello"

Il mercato può riservare grandi e clamorosi colpi di scena. Icardi ad esempio è un giocatore intorno al quale si concentra l'interesse di tanti club. Anche della Juve che starebbe pensando ad uno scambio con Higuain. "Prima di perdere un giocatore come Icardi che segna così tanto dovresti pensarci - dice a Tuttomercatoweb.com Bruno Bolchi, grande ex nerazzurro - certo se dovesse arrivare Higuain ci sarebbe una differenza d'età ma i gol li fa. Se l'Inter ha bisogno di soldi, con l'arrivo dell'attaccante della Juve non ci perderebbe. D'altre parte adesso comandano i soldi. Spero che Icardi resti, ma Higuain è praticamente sullo stesso livello".

Icardi più adatto ad Allegri o a Sarri se va al Chelsea?

"Più ad Allegri, a meno che Sarri non cambi modo di giocare. Icardi non ha i movimenti degli attaccanti del Napoli. E' prettamente un uomo-gol e deve avere una squadra che crei i presupposti per segnare. Io ad uno come Icardi che segna 29 reti direi: 'stai lassù e pensa a segnare'. Ora invece si dice che la prima qualità di un attaccante deve esser quella di saper difendere. Se ho un attaccante così, gli dico di pensare a segnare..."

Sarri al Chelsea invece come lo vedrebbe?

"Sarà un'avventura affascinante per lui e anche un banco di prova. Il gioco di Sarri è stato osannato da tutti ma ha bisogno di giocatori con determinate caratteristiche. Servono calciatori rapidi e bravi tecnicamente. Il suo gioco tanto per fare un esempio non potrebbe esser messo in pratica con giocatori come Mandzukic o Higuain. Bisognerà vedere se troverà i giocatori adatti, altrimenti dovrà adeguarsi".