ESCLUSIVA TMW - Bolchi non ha dubbi: "Sabatini grave perdita per l'Inter"

© foto di Federico De Luca

Bruno Bolchi, storico ex dell'Inter, ha commentato ai microfoni di TMW la notizia della separazione fra Walter Sabatini e il gruppo Suning: "Non conosco i particolari della vicenda, ma posso dire che mi dispiace per questa partenza. Ho sempre avuto grande stima per il dirigente Sabatini, secondo me è un grande manager e per l'Inter è una perdita non di poco conto. Ero convinto che in coppia con Spalletti avrebbe potuto fare un grande lavoro. Per questo interrompere il matrimonio ora non mi sembra questa grande decisione".

Quali possono essere, secondo lei, i motivi a monte di questa scelta?

"Da fuori è complicato dirlo, ma credo che Sabatini cercasse una maggiore autonomia sia finanziaria che di movimento sul mercato. Io sono sempre stato a favore della divisione precisa dei compiti all'interno di una società, magari dietro all'addio c'è proprio un limitato spazio di manovra da parte di Sabatini. Se il motivo è questo, capisco la sua intenzione di lasciare".

Uno sguardo al futuro: avanti solo con Ausilio o il vuoto lasciato da Sabatini va colmato in qualche modo?

"Se un anno fa l'Inter ha preso Sabatini vuol dire che in quel ruolo c'è bisogno. Per questo ora andrà trovato un dirigente che lo possa sostituire".