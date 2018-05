ESCLUSIVA TMW - Bollini: "Finalmente le squadre B. Blitz tecnico notevole"

"Le seconde squadre già dall'anno prossimo? Sarebbe un blitz tecnico importantissimo". È di questo avviso Alberto Bollini, tecnico passato per i settori giovanili di Modena, Lazio, Fiorentina e Sampdoria, due volte scudettato nel 2001 e nel 2013 con la Lazio. L'anno scorso alla Salernitana (e un esonero inaspettato con la squadra nella parte sinistra della classifica e 12 risultati utili consecutivi) è stato uno dei primi a sostenere come le squadre B potessero essere una opportunità incredibile. "Germania e Spagna lo fanno da decenni, sono al top mondiale con le nazionali, perché ci abbiamo messo tanto? In particolare i tedeschi, nei primi anni 2000, hanno avuto una crisi tecnica importante. Così hanno strutturato i centri federali, hanno costretto i club a destinare una parte di fatturato al settore giovanile, hanno impiegato allenatori di valore. In Italia non manca nulla per ripartire e crescere di nuovo".

Il Mondiale ha influito.

"L'argomento diventerebbe molto vasto, quando si riparte da risultati negativi e brutte esperienze servono ottimismo e idee. Io non sono la figura predisposta per organizzare, ma è evidente come mancasse un passaggio naturale per la crescita dei ragazzi, anche relativa alla fascia d'età. Un giovane deve fare un campionato competitivo per fare il salto dalla Primavera, affrontare una Serie C con il giusto livello agonistico può impaurire, ma non deve farlo. L'importante è la filosofia di gioco".

D'altronde ha una lunga gavetta alle sue spalle.

"Ho iniziato nel 1986, ho vinto con la Lazio ma sono arrivato secondo in parecchie circostanze: contro l'Atalanta di Pazzini e Montolivo in Coppa Italia, la finale Scudetto contro l'Inter di Balotelli, guadagnai la finale di Coppa Italia poi giocata da Simone Inzaghi nel 2014... Sul mio sito ci sono tutte le tappe della mia carriera. Ho allenato in Primavera 12 anni, in B sono arrivato solo l'anno scorso. In proporzione ci sta tutto".

Cosa cambia in un calciatore dalla Primavera alla prima squadra?

"Ci sono quelli con talento, fisicità e una provata sensibilità che non sentono il passaggio. Posso citare Keita Balde, della Lazio. Lo portammo subito su con Reja, perché aveva una tecnica in velocità superiore alla media e una personalità di un certo tipo. Non tutti hanno questa caratteristica mentale e serve il passaggio intermedio. Quando cedi un giovane in prestito in Serie C devono esserci delle situazioni consone al ragazzo, altrimenti rischia di perdersi e aspettare 4 o 5 anni prima di ritornare in A, se ci torna".

L'anno scorso è stato introdotto il campionato Primavera 2, con le retrocessioni

"È un passaggio importantissimo. Prima si giocavano due o tre partite importanti, due o tre sufficienti, sette-otto insignificanti. Serve competitività per migliorare".

Sta aspettando una chiamata dalla B?

"Mi ha appassionato molto, sarò a disposizione per eventuali incarichi. Anche se valuto altre soluzioni che ora non posso esternare".

Dopo di lei, in Primavera, c'è stato Simone Inzaghi.

"Nel nostro percorso da allenatori credo sia importantissimo essere al posto giusto nel momento adatto. Lui è stato molto bravo nella gestione, ha entusiasmo e una società solida alle spalle, con le figure giuste nelle caselle tecniche. Poi l'allenatore fa emergere le proprie capacità".