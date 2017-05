© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bologna al lavoro sul mercato. Mentre per l'attacco si tiene d'occhio M'Bala Nzola della Virtus Francavilla, in difesa si avvicina Giancarlo Gonzalez del Palermo. Trattativa che prosegue spedita, avanti tutta per Gonzalez. Il Bologna ha in mano il difensore rosanero, l'affare si dovrebbe definire sulla base di un triennale. Da Palermo a Bologna, futuro praticamente delineato per Giancarlo Gonzalez...