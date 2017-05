ESCLUSIVA TMW - Bologna, blitz per Nzola

© foto di Giuseppe Scialla

Bologna a caccia di rinforzi per la prossima stagione. Blitz per M'Bala Nzola, attaccante rivelazione della Lega Pro e attualmente alla Virtus Francavilla. Sembrava destinato alla Fiorentina, invece no. La trattativa ha subito un rallentamento importante ed è pronto ad approfittarne il Bologna. Nzola nuovo obiettivo di mercato rossoblu, pronto al grande salto...