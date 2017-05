ESCLUSIVA TMW - Bologna, Bradaric nel mirino per il centrocampo del futuro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Occhi in Croazia per il futuro del centrocampo del Bologna: Filip Bradaric, 25enne centrocampista polivalente del Rijeka che è entrato a far parte in pianta stabile della Nazionale di Ante Cacic è un obiettivo concreto di Bigon e Micheli, che lo hanno studiato nell'ultima stagione e lo vorrebbero mettere a disposizione di Donadoni, complice l'addio di Dzemaili. Di circa 5 milioni la valutazione del club per il centrocampista, che di recente ha rinnovato il suo contratto fino al 2020 con la formazione di Fiume.