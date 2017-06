ESCLUSIVA TMW - Bologna, c'è la firma di Rossetti: andrà al Francavilla

Fonte: Luca Esposito

Nuovo innesto per il Bologna, club che s'è assicurato le prestazioni dell'attaccante classe '97 Simone Rossetti. Il calciatore - come evidenziato nella foto di TMW, in cui il ragazzo è col suo agente e col ds emiliano Riccardo Bigon - ha firmato un contratto triennale col sodalizio felsineo, che l'ha girato mediante la formula del prestito alla Virtus Francavilla.