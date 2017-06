ESCLUSIVA TMW - Bologna-Caldirola, spunta il neo promosso Huddersfield

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Novità sul mercato di Luca Caldirola, raccolte da Tuttomercatoweb.com. Il difensore è in scadenza con il Werder Brema e la società tedesca gli ha proposto il rinnovo. Quattro anni di esperienza in Bundesliga, le offerte non mancano: in Italia c'è il Bologna, in Inghilterra non ci sarebbe solo il Newcastle di Benitez ma anche l'Huddersfield di un tecnico tedesco come Wagner.